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«Я знаю, что готов». Евлоев — о своём настрое на титульный бой с Волкановски на UFC 333

«Я знаю, что готов». Евлоев — о своём настрое на титульный бой с Волкановски на UFC 333
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Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в категории до 65,8 кг россиянин Мовсар Евлоев поделился настроем на бой с 38-летним чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 333.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:30 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев

«Он лучший. Лучший в истории в нашем дивизионе. И все это знают. А я собираюсь проверить себя. Я знаю, что готов достичь своей цели в субботу», — сказал Евлоев на пресс-конференции.

Мовсар дебютировал в UFC в 2019 году, придя в промоушен на серии 10-0. С тех пор одержал ещё 10 побед, доведя свой стрик до 20-0.

Отметим, «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции турнира UFC 333.

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