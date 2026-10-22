«Я знаю, что готов». Евлоев — о своём настрое на титульный бой с Волкановски на UFC 333

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в категории до 65,8 кг россиянин Мовсар Евлоев поделился настроем на бой с 38-летним чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 333.

«Он лучший. Лучший в истории в нашем дивизионе. И все это знают. А я собираюсь проверить себя. Я знаю, что готов достичь своей цели в субботу», — сказал Евлоев на пресс-конференции.

Мовсар дебютировал в UFC в 2019 году, придя в промоушен на серии 10-0. С тех пор одержал ещё 10 побед, доведя свой стрик до 20-0.

Отметим, «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции турнира UFC 333.