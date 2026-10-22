«У меня нет плана. Если он хочет драться — я готов». Евлоев — о бое с Волкановски

Непобеждённый российский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев высказался о плане на бой с действующим чемпионом австралийцем Александром Волкановски, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

«У меня нет плана на бой. Если он захочет драться в стойке — я готов. Если захочет побороться, я могу сделать это. Очень уважаю чемпиона. Но могу делать в клетке всё. И я докажу это», — сказал Евлоев на пресс-конференции.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения.