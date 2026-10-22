«Эй, Волков, я мини-версия тебя!» Волкановски пошутил о своём образе на пресс-конференции

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец македонского происхождения Александр Волкановски пошутил о своём образе на пресс-конференции перед боем с непобеждённым 32-летним россиянином Мовсаром Евлоевым на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Эй, Волков, с такой причёской я как мини-версия тебя! А когда лысый, как мини-версия Даны [Уайта]», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

Мовсар дебютировал в UFC в 2019 году, придя в промоушен на серии 10-0. С тех пор одержал ещё 10 побед, доведя свой стрик до 20-0. Волкановски идёт на серии из двух побед после того, как завоевал вакантное чемпионство дивизиона, которое оставил испано-грузинский атлет Илия Топурия.

Отметим, «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции турнира UFC 333.