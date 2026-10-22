15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Эй, Волков, я мини-версия тебя!» Волкановски пошутил о своём образе на пресс-конференции

«Эй, Волков, я мини-версия тебя!» Волкановски пошутил о своём образе на пресс-конференции
Комментарии

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец македонского происхождения Александр Волкановски пошутил о своём образе на пресс-конференции перед боем с непобеждённым 32-летним россиянином Мовсаром Евлоевым на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:30 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев

«Эй, Волков, с такой причёской я как мини-версия тебя! А когда лысый, как мини-версия Даны [Уайта]», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

Мовсар дебютировал в UFC в 2019 году, придя в промоушен на серии 10-0. С тех пор одержал ещё 10 побед, доведя свой стрик до 20-0. Волкановски идёт на серии из двух побед после того, как завоевал вакантное чемпионство дивизиона, которое оставил испано-грузинский атлет Илия Топурия.

Отметим, «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции турнира UFC 333.

Материалы по теме
Фото: Евлоев, Волкановски, Ян, Двалишвили прибыли на пресс-конференцию UFC 333
Материалы по теме
Евлоев должен стать новым чемпионом от России! UFC 333 будет огненным. LIVE
Live
Евлоев должен стать новым чемпионом от России! UFC 333 будет огненным. LIVE