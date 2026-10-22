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Двалишвили — о третьем бое с Яном: готов умереть в субботу

Двалишвили — о третьем бое с Яном: готов умереть в субботу
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о своём настрое на третий поединок с россиянином Петром Яном, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

«Это моя территория! Я люблю Абу-Даби. И в Абу-Даби любят меня. Я готов умереть в октагоне в субботу. Собираюсь стать чемпионом и остаться в деле.

Обычно я чувствую уставшим себя в такие дни. Но сейчас я чувствую себя просто великолепно. И я готов, вперёд!» — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Мерабу Двалишвили 35 лет. Уроженец Грузии дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2017-го выступает в UFC. В 2024 году стал чемпионом лиги в легчайшем весе, после чего провёл три защиты.

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