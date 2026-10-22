15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Готов размазать этого парня». Пётр Ян высказался о настрое на третий бой с Двалишвили

«Готов размазать этого парня». Пётр Ян высказался о настрое на третий бой с Двалишвили
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался о своём настрое на третий поединок с грузином Мерабом Двалишвили, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

«Парни, для меня это новый бой. Не переживаю о предыдущем поединке. Сейчас у меня есть цель. Я готов размазать этого парня и защитить свой титул. Размазать всех», — сказал Ян на пресс-конференции.

Петру Яну 33 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. В 2020 году стал чемпионом в легчайшем весе, в 2025-м – двукратным чемпионом.

Материалы по теме
Евлоев должен стать новым чемпионом от России! UFC 333 будет огненным. LIVE
Live
Евлоев должен стать новым чемпионом от России! UFC 333 будет огненным. LIVE

Главные интриги UFC 333