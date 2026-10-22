«Готов размазать этого парня». Пётр Ян высказался о настрое на третий бой с Двалишвили

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался о своём настрое на третий поединок с грузином Мерабом Двалишвили, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Парни, для меня это новый бой. Не переживаю о предыдущем поединке. Сейчас у меня есть цель. Я готов размазать этого парня и защитить свой титул. Размазать всех», — сказал Ян на пресс-конференции.

Петру Яну 33 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. В 2020 году стал чемпионом в легчайшем весе, в 2025-м – двукратным чемпионом.

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