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«Что мне сделать, чтобы стать чемпионом?» Александр Волков лично обратился к Дане Уайту

«Что мне сделать, чтобы стать чемпионом?» Александр Волков лично обратился к Дане Уайту
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Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков на пресс-конференции UFC 333 лично обратился к главе промоушена Дане Уайту по поводу своих шансов на титул.

– Дана, у меня несколько боёв в UFC. Что мне сделать, чтобы стать чемпионом?
– Сколько у тебя боёв?

– 19 – в UFC, всего 51 бой.
– Сколько-сколько? Сколько тебе лет?

– 37.
– 27?

– 37 лет. Так что мне делать, Дана?
– Всё будет, — сказал Уайт.

Отметим, «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции турнира UFC 333. Волков подерётся на данном турнире с соотечественником Ризваном Куниевым в главном карде.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков — Ризван Куниев
24 октября 2026, суббота. 22:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Ризван Куниев
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