«Что мне сделать, чтобы стать чемпионом?» Александр Волков лично обратился к Дане Уайту
Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков на пресс-конференции UFC 333 лично обратился к главе промоушена Дане Уайту по поводу своих шансов на титул.
– Дана, у меня несколько боёв в UFC. Что мне сделать, чтобы стать чемпионом?
– Сколько у тебя боёв?
– 19 – в UFC, всего 51 бой.
– Сколько-сколько? Сколько тебе лет?
– 37.
– 27?
– 37 лет. Так что мне делать, Дана?
– Всё будет, — сказал Уайт.
Отметим, «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции турнира UFC 333. Волков подерётся на данном турнире с соотечественником Ризваном Куниевым в главном карде.