«Что мне сделать, чтобы стать чемпионом?» Александр Волков лично обратился к Дане Уайту

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков на пресс-конференции UFC 333 лично обратился к главе промоушена Дане Уайту по поводу своих шансов на титул.

– Дана, у меня несколько боёв в UFC. Что мне сделать, чтобы стать чемпионом?

– Сколько у тебя боёв?

– 19 – в UFC, всего 51 бой.

– Сколько-сколько? Сколько тебе лет?

– 37.

– 27?

– 37 лет. Так что мне делать, Дана?

– Всё будет, — сказал Уайт.

Отметим, «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции турнира UFC 333. Волков подерётся на данном турнире с соотечественником Ризваном Куниевым в главном карде.