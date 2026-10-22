Ян: теперь Двалишвили хочет цепляться за мои шорты. У него ничего не получится

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян считает, что его соперник и бывший обладатель титула грузин Мераб Двалишвили сделает ставку на борьбу в их третьем поединке, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Всегда стараюсь действовать по плану моей команды. Размазывать соперника. Хирургически, разбирая по запчастям. Но если у меня подвернётся возможность нокаутировать его, я это сделаю. Я сломаю его нос снова. Ему не поможет страховка.

У него в прошлом бою было 30-40 попыток тейкдаунов. И у него ничего не получилось. Он пытался сражаться в стойке. А в итоге пришлось на меня писать заявление. Теперь он хочет цепляться за мои шорты. У него ничего не получится», — сказал Ян на пресс-конференции.