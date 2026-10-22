Евлоев: у меня нет финишей. Но это не делает меня менее опасным

Российский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев считает, что отсутствие у него побед нокаутом не заставит действующего чемпиона австралийца Александра Волкановски легче относиться к их поединку, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

«У меня нет финишей. Но это не делает меня менее опасным. И он это знает», — сказал Мовсар Евлоев на пресс-конференции.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения.