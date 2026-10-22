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«Размажу этого парня ещё разочек». Ян поделился настроем на третий бой с Двалишвили

«Размажу этого парня ещё разочек». Ян поделился настроем на третий бой с Двалишвили
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) россиянин Пётр Ян на официальной пресс-конференции UFC 333 поделился настроем на бой с 35-летним представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Это противостояние станет их третьим в карьере в UFC.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

«Чувствую себя отлично. Для меня Абу-Даби – запоминающееся место. Я помню, как в 2020 году завоевал титул. Абу-Даби — лучшее место для меня. И я размажу этого парня ещё разочек», — сказал Ян на пресс-конференции.

Первый поединок Яна с Двалишвили прошёл в 2023 году и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. В декабре 2025 года Ян взял реванш, победил грузинского соперника и завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

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