«Размажу этого парня ещё разочек». Ян поделился настроем на третий бой с Двалишвили

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) россиянин Пётр Ян на официальной пресс-конференции UFC 333 поделился настроем на бой с 35-летним представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Это противостояние станет их третьим в карьере в UFC.

«Чувствую себя отлично. Для меня Абу-Даби – запоминающееся место. Я помню, как в 2020 году завоевал титул. Абу-Даби — лучшее место для меня. И я размажу этого парня ещё разочек», — сказал Ян на пресс-конференции.

Первый поединок Яна с Двалишвили прошёл в 2023 году и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. В декабре 2025 года Ян взял реванш, победил грузинского соперника и завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.