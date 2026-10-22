Александр Волкановски и Мовсар Евлоев провели битву взглядов перед боем на UFC 333

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски и россиянин Мовсар Евлоев провели битву взглядов перед своим поединком, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

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Александру Волкановски 38 лет. Австралиец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2016-го выступает в UFC. В 2019 году стал чемпионом в полулёгком весе, после чего провёл пять защит, в 2025-м – двукратным чемпионом. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 15 побед и три поражения.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения.