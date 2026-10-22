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Пётр Ян и Мераб Двалишвили провели битву взглядов перед третьим боем на UFC 333

Пётр Ян и Мераб Двалишвили провели битву взглядов перед третьим боем на UFC 333
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) россиянин Пётр Ян и экс-чемпион этого дивизиона из Грузии Мераб Двалишвили провели битву взглядов (стердаун) перед своим третьим боем, который пройдёт на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ, 24 октября.

Видео доступно в телеграм-канале UFC Eurasia. Права на него принадлежат UFC.

Первый поединок Яна с Двалишвили прошёл в 2023 году и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. В декабре 2025 года Ян взял реванш, победил грузинского соперника и завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

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