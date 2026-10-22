Волкановски — о бое с Евлоевым: мог бы сказать, что будет лёгкая победа, но это не так

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец македонского происхождения Александр Волкановски высказался о предстоящем бое с непобеждённым 32-летним россиянином Мовсаром Евлоевым, который пройдёт на стадионе «Этихад-Арена» в Абу-Даби, ОАЭ, 24 октября.

«Я мог бы сказать, что это будет лёгкая победа. Но это не так. Он крепкий соперник. Да, у меня солидный рекорд. И я постараюсь сделать всё, чтобы он стал ещё более красивым», — сказал Александр Волкановски на пресс-конференции.

Евлоев дебютировал в UFC в 2019 году, придя в промоушен на серии 10-0. С тех пор одержал ещё 10 побед, доведя свой стрик до 20-0. Волкановски идёт на серии из двух побед после того, как завоевал вакантное чемпионство дивизиона, которое оставил испано-грузинский атлет Илия Топурия.