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Двалишвили раскрыл, сколько килограммов ему осталось согнать перед боем с Яном

Двалишвили раскрыл, сколько килограммов ему осталось согнать перед боем с Яном
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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили за несколько дней до поединка против российского чемпиона промоушена Петра Яна рассказал о процессе сгонки веса. По словам Двалишвили, он уже сбросил значительную часть веса, но впереди ещё несколько тяжёлых килограммов.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

«Я уже согнал 7 кг и осталось 5 кг. Эти 5 кг будут тяжёлыми, как видите, я уже худой», — приводит слова Двалишвили Championship Rounds в социальной сети Х.

Первый поединок Яна с Двалишвили прошёл в 2023 году и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. В декабре 2025 года Ян взял реванш, победил грузинского соперника и завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

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