Двалишвили раскрыл, сколько килограммов ему осталось согнать перед боем с Яном

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили за несколько дней до поединка против российского чемпиона промоушена Петра Яна рассказал о процессе сгонки веса. По словам Двалишвили, он уже сбросил значительную часть веса, но впереди ещё несколько тяжёлых килограммов.

«Я уже согнал 7 кг и осталось 5 кг. Эти 5 кг будут тяжёлыми, как видите, я уже худой», — приводит слова Двалишвили Championship Rounds в социальной сети Х.

Первый поединок Яна с Двалишвили прошёл в 2023 году и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. В декабре 2025 года Ян взял реванш, победил грузинского соперника и завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.