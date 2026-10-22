«Брат, нужно поехать на два-три года в Дагестан». Двалишвили дал совет Волкову

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили на официальной пресс-конференции UFC 333 дал совет российскому тяжеловесу Александру Волкову, который там же лично обратился к главе промоушена Дане Уайту по поводу своего шанса на титульный бой.

Двалишвили: Александр Волков! Волков, Волков! Брат, эй, есть совет для тебя. Нужно поехать на два-три года в Дагестан.

Волков: Ага, and forget (отсылка на ставшую вирусной фразу россиянина Ислама Махачева «Отправь его на два-три года в Дагестан — и забудь». — Прим. «Чемпионата»).

Ранее стало известно, что за вакантный титул UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит сойдётся в поединке за титул с французом Сирилем Ганом 15 ноября на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США.

Видео: главные интриги UFC 333.