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Пётр Ян опубликовал совместное фото с Даной Уайтом перед UFC 333

Пётр Ян опубликовал совместное фото с Даной Уайтом перед UFC 333
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Российский чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян на своей странице в социальных сетях опубликовал фотографию с главой UFC Даной Уайтом и своим сыном, сопроводив снимок подписью, в которой поблагодарил болельщиков за поддержку. 24 октября Ян проведёт защиту титула в легчайшем весе против Мераба Двалишвили в соглавном событии турнира UFC 333 в Абу-Даби.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

«Перед пресс-конференцией благодарю всех за поддержку», — подписал фотографию российский боец.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Первый поединок Яна с Двалишвили прошёл в 2023 году и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. В декабре 2025 года Ян взял реванш, победил грузинского соперника и завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

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