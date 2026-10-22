Пётр Ян опубликовал совместное фото с Даной Уайтом перед UFC 333

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян на своей странице в социальных сетях опубликовал фотографию с главой UFC Даной Уайтом и своим сыном, сопроводив снимок подписью, в которой поблагодарил болельщиков за поддержку. 24 октября Ян проведёт защиту титула в легчайшем весе против Мераба Двалишвили в соглавном событии турнира UFC 333 в Абу-Даби.

«Перед пресс-конференцией благодарю всех за поддержку», — подписал фотографию российский боец.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Первый поединок Яна с Двалишвили прошёл в 2023 году и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. В декабре 2025 года Ян взял реванш, победил грузинского соперника и завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.