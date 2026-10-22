15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайт ответил, появится ли величайший боец легчайшего дивизиона после боя Ян — Двалишвили

Уайт ответил, появится ли величайший боец легчайшего дивизиона после боя Ян — Двалишвили
Комментарии

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос, можно ли будет определить величайшего бойца в истории легчайшего дивизиона после поединка российского чемпиона UFC в этом весе Петра Яна и грузино-американского атлета Мераба Двалишвили, которые подерутся в соглавном поединке на UFC 333 24 октября.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

— Дана, можно ли будет называть победителя боя Пётр — Мераб величайшим представителем легчайшего дивизиона?
— Это прекрасный вопрос. Так сразу ответить вам это я точно не могу. Так что давайте посмотрим, как пройдёт поединок в субботу. Но, вероятно, что да, — сказал Уайт на пресс-конференции в Абу-Даби.

Материалы по теме