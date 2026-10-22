Уайт ответил, появится ли величайший боец легчайшего дивизиона после боя Ян — Двалишвили

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос, можно ли будет определить величайшего бойца в истории легчайшего дивизиона после поединка российского чемпиона UFC в этом весе Петра Яна и грузино-американского атлета Мераба Двалишвили, которые подерутся в соглавном поединке на UFC 333 24 октября.

— Дана, можно ли будет называть победителя боя Пётр — Мераб величайшим представителем легчайшего дивизиона?

— Это прекрасный вопрос. Так сразу ответить вам это я точно не могу. Так что давайте посмотрим, как пройдёт поединок в субботу. Но, вероятно, что да, — сказал Уайт на пресс-конференции в Абу-Даби.