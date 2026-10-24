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Александр Волкановски — Мовсар Евлоев: ориентировочное время начала боя — 23:30 мск

Александр Волкановски — Мовсар Евлоев: ориентировочное время начала боя — 23:30 мск
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Сегодня, 24 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт масштабный турнир по смешанным единоборствам UFC 333, главным событием которого станет противостояние между чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски и непобеждённым первым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг Мовсаром Евлоевым.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски (W) — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:50 МСК
Александр Волкановски
Окончено
TKO
Мовсар Евлоев
Противостояние Александра и Мовсара ориентировочно начнётся в 23:30 мск. Бой можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также будет вести прямую онлайн-трансляцию поединка, в которой отразит наиболее значимые и важные детали.

Волкановски имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 28