Александр Волкановски — Мовсар Евлоев: ориентировочное время начала боя — 23:30 мск

Сегодня, 24 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт масштабный турнир по смешанным единоборствам UFC 333, главным событием которого станет противостояние между чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски и непобеждённым первым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг Мовсаром Евлоевым.

Противостояние Александра и Мовсара ориентировочно начнётся в 23:30 мск. Бой можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также будет вести прямую онлайн-трансляцию поединка, в которой отразит наиболее значимые и важные детали.

Волкановски имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 28