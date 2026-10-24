Александр Волкановски — Мовсар Евлоев — прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 23:30 мск

Сегодня, 24 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт масштабный турнир по смешанным единоборствам UFC 333, главным событием которого станет противостояние между чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски и непобеждённым первым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг Мовсаром Евлоевым.

«Чемпионат» начнёт вести прямую онлайн-трансляцию поединка, в которой отразит наиболее значимые и важные детали, ориентировочно в 23:30 мск.

Волкановски имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 28 побед, из которых 13 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. Великий дебютировал в качестве профи в 2012