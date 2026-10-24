«Попросил надеть хиджаб». Нина Драма — об интервью с Мовсаром Евлоевым

Журналистка Нина Мари Даниэль, более известная как Нина Драма, объяснила, почему надела хиджаб на интервью с непобеждённым россиянином Мовсаром Евлоевым, которое она записала на неделе перед UFC 333.

Мовсар Евлоев согласился на интервью Нине Фото: Из личного архива Нины Драмы

«Каждую бойцовскую неделю моя главная цель — продвигать бойцов и показывать их с другой стороны. Я всегда отношусь к каждому из них с уважением и хочу, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Мовсар Евлоев действительно попросил меня надеть хиджаб, и я не была против, потому что уважаю мусульманскую общину, его религию и культуру. Мне хотелось, чтобы он чувствовал себя комфортно во время интервью. Его команда объяснила мне