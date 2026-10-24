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«Попросил надеть хиджаб». Нина Драма — об интервью с Мовсаром Евлоевым

«Попросил надеть хиджаб». Нина Драма — об интервью с Мовсаром Евлоевым
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Журналистка Нина Мари Даниэль, более известная как Нина Драма, объяснила, почему надела хиджаб на интервью с непобеждённым россиянином Мовсаром Евлоевым, которое она записала на неделе перед UFC 333.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски (W) — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:50 МСК
Александр Волкановски
Окончено
TKO
Мовсар Евлоев
Мовсар Евлоев согласился на интервью Нине

Мовсар Евлоев согласился на интервью Нине

Фото: Из личного архива Нины Драмы

«Каждую бойцовскую неделю моя главная цель — продвигать бойцов и показывать их с другой стороны. Я всегда отношусь к каждому из них с уважением и хочу, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Мовсар Евлоев действительно попросил меня надеть хиджаб, и я не была против, потому что уважаю мусульманскую общину, его религию и культуру. Мне хотелось, чтобы он чувствовал себя комфортно во время интервью. Его команда объяснила мне