Французский боец ММА погиб в результате стрельбы в пригороде Парижа

Французский боец ММА Пенго Боссио Ванги погиб в результате стрельбы в коммунах Трапп и Ла-Верьер во французском департаменте Ивелин. Об этом сообщает издание L’Équipe.

Инцидент произошёл утром в пятницу, 23 октября. По данным издания, 39-летний Кевин Т. подозревается в том, что открыл огонь из автомобиля на улицах двух соседних коммун. В результате нападения несколько человек получили ранения, в том числе 12-летняя девочка, ещё один человек погиб. В Елисейском дворце произошедшее назвали «расистским террористическим актом».

Пенго Боссио Ванги было 26 лет. Он выступал в любительском ММА в полусредней и средней весовых категориях. На его счету три победы и четыре поражения. Боец родом из Пуасси и ранее тренировался в зале Atch Academy в Обервилье, где также занимается французский боец Салахдин Парнасс. Представители Atch Academy рассказали, что в клубе потрясены гибелью спортсмена.

«Все в шоке, мы очень хорошо его знали. Он оказался не в том месте и не в то время. Для всех нас это очень тяжело», — сообщили представители команды. Позднее клуб опубликовал заявление в социальных сетях, почтив память погибшего.

«Пенго был одним из нас. И на ковре, и за его пределами он подавал пример: всегда приходил на тренировки, относился к окружающим с уважением и был готов помогать другим становиться лучше. Его улыбка, энергия и щедрость навсегда останутся в наших стенах и сердцах. Сегодня нам не хватает слов. Ничто не оправдывает того, чтобы так обрывать чью-то жизнь», — говорится в заявлении Atch Academy.