Хамзат Чимаев досрочно победил Робби Лоулера на турнире RAF 14 со счётом 11-0
Боец UFC Хамзат Чимаев одержал досрочную победу над бывшим чемпионом UFC Робби Лоулером на турнире по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF 14), который проходит в Лас-Вегасе (США). Схватка завершилась в первом раунде со счётом 11:0 в пользу Чимаева.
Для Борза это уже четвёртая победа подряд в соревнованиях RAF. Ранее он также успешно выступал на турнирах организации, одолев, в частности, Диллона Дэниса и Тайрона Вудли.
На данный момент турнир продолжается. Позже в главном событии вечера состоится схватка Армана Царукяна с Диллоном Дэнисом. Они разыграют титул RAF в среднем весе в рамках специального поединка по правилам организации.