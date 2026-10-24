Арман Царукян победил Диллона Дэниса и стал новым чемпионом RAF
Известный боец UFC Арман Царукян завоевал титул чемпиона Real American Freestyle (RAF) в среднем весе. На турнире RAF 14 в Лас-Вегасе (США) он досрочно победил Диллона Дэниса, завершив схватку уже в первом раунде со счётом 10:0.
Царукян уверенно провёл поединок и не позволил сопернику навязать борьбу. Победа принесла российско-армянскому бойцу чемпионский пояс организации.
На счету Царукяна теперь семь побед и одно поражение в RAF. Единственная схватка была проиграна Колби Ковингтону.
Ранее на этом же турнире Хамзат Чимаев по прозвищу Борз также одержал досрочную победу: он разгромил бывшего чемпиона UFC Робби Лоулера со счётом 11:0.
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