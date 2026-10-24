Арман Царукян наступил на Диллона Дэниса в концовке схватки на турнире RAF

Известный боец UFC Арман Царукян в концовке схватки на турнире RAF 14 в Лас-Вегасе (США) наступил на Диллона Дэниса. Царукян досрочно победил Дэниса, завершив схватку уже в первом раунде со счётом 10:0, и завоевал титул чемпиона Real American Freestyle (RAF) в среднем весе.
Когда рефери остановил поединок Царукян поднялся и наступил на Дэниса. Судья не позволил спортсменам устроить конфликт.
Арман Царукян наступает на Диллона Дэниса в концовке схватки
Фото: скриншот из трансляции
Царукян уверенно провёл поединок и не позволил сопернику навязать борьбу.
На счету Царукяна теперь семь побед и одно поражение в RAF. Единственная схватка была проиграна Колби Ковингтону.
Ранее на этом же турнире Хамзат Чимаев по прозвищу Борз также одержал досрочную победу: он разгромил бывшего чемпиона UFC Робби Лоулера со счётом 11:0.