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Арман Царукян наступил на Диллона Дэниса в концовке схватки на турнире RAF

Арман Царукян наступил на Диллона Дэниса в концовке схватки на турнире RAF
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Известный боец UFC Арман Царукян в концовке схватки на турнире RAF 14 в Лас-Вегасе (США) наступил на Диллона Дэниса. Царукян досрочно победил Дэниса, завершив схватку уже в первом раунде со счётом 10:0, и завоевал титул чемпиона Real American Freestyle (RAF) в среднем весе.

Когда рефери остановил поединок Царукян поднялся и наступил на Дэниса. Судья не позволил спортсменам устроить конфликт.

Арман Царукян наступает на Диллона Дэниса в концовке схватки

Арман Царукян наступает на Диллона Дэниса в концовке схватки

Фото: скриншот из трансляции

Царукян уверенно провёл поединок и не позволил сопернику навязать борьбу.

На счету Царукяна теперь семь побед и одно поражение в RAF. Единственная схватка была проиграна Колби Ковингтону.

Ранее на этом же турнире Хамзат Чимаев по прозвищу Борз также одержал досрочную победу: он разгромил бывшего чемпиона UFC Робби Лоулера со счётом 11:0.

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