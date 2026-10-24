Арман Царукян стал чемпионом RAF, перформанс Маккиннона в НХЛ. Главное к утру

Российско-армянский боец Арман Царукян стал чемпионом борцовской лиги RAF, одолев Диллона Дэниса, «Колорадо Эвеланш» с четырьмя очками звёздного Натана Маккиннона обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в НХЛ, «Оренбург» победил «Ахмат» в стартовом матче 12-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».