Арман Царукян стал чемпионом RAF, перформанс Маккиннона в НХЛ. Главное к утру
Российско-армянский боец Арман Царукян стал чемпионом борцовской лиги RAF, одолев Диллона Дэниса, «Колорадо Эвеланш» с четырьмя очками звёздного Натана Маккиннона обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в НХЛ, «Оренбург» победил «Ахмат» в стартовом матче 12-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Арман Царукян победил Диллона Дэниса и стал новым чемпионом RAF.
- Три ассиста и гол Маккиннона помогли «Колорадо» одолеть «Тампу» в НХЛ. У Свечкова — шайба.
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