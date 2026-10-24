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24 октября главные новости спорта, хоккей, НХЛ, НБА, баскетбол, UFC, RAF, футбол, РПЛ, КХЛ

Арман Царукян стал чемпионом RAF, перформанс Маккиннона в НХЛ. Главное к утру
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Российско-армянский боец Арман Царукян стал чемпионом борцовской лиги RAF, одолев Диллона Дэниса, «Колорадо Эвеланш» с четырьмя очками звёздного Натана Маккиннона обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в НХЛ, «Оренбург» победил «Ахмат» в стартовом матче 12-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Арман Царукян победил Диллона Дэниса и стал новым чемпионом RAF.
  2. Три ассиста и гол Маккиннона помогли «Колорадо» одолеть «Тампу» в НХЛ. У Свечкова — шайба.
  3. «