Топ-боец UFC Брендан Аллен победил Александра Шлеменко в схватке по вольной борьбе в RAF

Четвёртый номер рейтинга UFC в среднем весе американец Брендан Аллен победил бывшего чемпиона Bellator в категории до 84 кг, а ныне бойца ACA россиянина Александра Шлеменко в схватке по вольной борьбе со счётом 10:0 на турнире RAF (Real American Freestyle) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Для Александра и Брендана эта схватка стала дебютной в лиге. Также отметим, что первоначально дебют Шлеменко в RAF должен был пройти на турнире RAF Moscow, который прошёл 5 сентября в Мытищах.

Шторм имеет в своём рекорде в ММА 68 побед, 17 поражений, один бой был признан ничьей, а ещё один — несостоявшимся. В последнем бою, который состоялся на турнире АСА 204 в Омске, Александр победил удушающим приёмом болгарина Николу Дипчикова.

Рекорд американского бойца в ММА составляет 28 побед, из которых шесть были одержаны нокаутом, и семь поражений.