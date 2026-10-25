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Ислам Махачев прокомментировал анонс боя за титул UFC между Пратесом и Моралесом

Ислам Махачев прокомментировал анонс боя за титул UFC между Пратесом и Моралесом
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Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев прокомментировал анонс поединка между бразильцем Карлосом Пратесом и непобеждённым эквадорцем Майклом Моралесом за титул временного чемпиона UFC в категории до 77 кг. Их противостояние состоится на турнире UFC 336 в Торонто (Канада).

«Мы должны выяснить, кто лучше и кто больше заслуживает этого. Как только мы выясним, кто является настоящим претендентом, мы сразу же вернёмся!» – написал Махачев на своей странице в социальной сети Х.

Карлосу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. У Пратеса в рекорде в ММА 24 победы, из которых 22 были одержаны досрочно, и семь поражений. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 275 в Перте, Австралия, Пратес сразился с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Карлос одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Профессиональный дебют Майкла в смешанных единоборствах состоялся в 2018 году. У эквадорца 19 побед, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения в его рекорде в ММА.

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