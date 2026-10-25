«Продолжу курить и вырублю тебя». Пратес ответил на дерзкий выпад непобеждённого Моралеса

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес ответил на дерзкий выпад 27-летнего непобеждённого бойца UFC, занимающего третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорца Майкла Моралеса. Их противостояние состоится на турнире UFC 336 в Торонто, Канада, а на кону будет стоять временный титул чемпиона UFC в категории до 77 кг.

«Не волнуйся, я продолжу курить. В конце концов, мне не понадобится больше двух раундов, чтобы вырубить тебя, мудак», — написал Пратес на своей странице в социальной сети.

Карлосу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. У Пратеса в рекорде в ММА 24 победы, из которых 22 были одержаны досрочно, и семь поражений. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 275 в Перте, Австралия, Пратес сразился с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Карлос одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.