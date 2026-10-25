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Шлеменко: знаю, что люди хотели, чтобы Двалишвили был избит Яном за русофобию

Шлеменко: знаю, что люди хотели, чтобы Двалишвили был избит Яном за русофобию
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе, а ныне боец АСА россиянин Александр Шлеменко поделился мнением насчёт поражения грузина Мераба Двалишвили в третьем поединке с действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг соотечественником Петром Яном. Их противостояние стало соглавным событием турнира UFC 333 и завершилось победой Петра единогласным решением судей.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян (W) — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 22:55 МСК
Пётр Ян
Окончено
UD
Мераб Двалишвили

«Чисто по-человечески не хотелось, чтобы Мераб вышел победителем. После всего, что он говорит, он не мог выиграть. Мераб прокачивает тему ненависти к себе через свою страну и делает простых людей соучастниками – они начинают болеть против него и за Петю. Даже те, кто не интересуется боями. Все эти высказывания против России, постоянная русофобия. Я знаю, что люди ждали этот бой и хотели, чтобы Двалишвили проиграл и был избит за его русофобию. Мераб привлекает к этому бою именно русскоговорящую аудиторию. Как Конор привлекал внимание к бою с Хабибом», – сказал Шлеменко в интервью журналисту Александру Лютикову на его YouTube-канале.

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