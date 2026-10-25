Дана Уайт отказался гарантировать Александру Волкову бой за звание чемпиона UFC

Президент UFC Дана Уайт отказался гарантировать второму номеру рейтинга UFC в тяжёлом весе, россиянину Александру Волкову, бой за звание чемпиона UFC в категории до 120 кг после того, как Драго одержал победу единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27) в противостоянии с соотечественником Ризваном Куниевым. Их поединок состоялся на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

— Что вы думаете о выступлении Волкова, теперь дадите ему титульный бой?

— У Волкова было хорошее выступление. Мы посмотрим, что будет дальше, – сказал Уайт во время пресс-конференции.

Одержав победу в бою с Куниевым, Волков, таким образом, вышел на серию из трёх побед в UFC.