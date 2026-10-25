«Имеет смысл». Дана Уайт не исключил проведения турнира UFC в России

Президент североамериканской лиги UFC Дана Уайт не исключил организацию турнира промоушена на территории России.

«Будет ли турнир UFC в России? Хороший вопрос. Разговоров об этом не было, но имеет смысл провести турнир в России», – сказал Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC 333.

Последний турнир UFC в России — UFC Fight Night 163 — состоялся 9 ноября 2019 года в Москве на «ЦСКА Арене». На том ивенте выступили такие бойцы, как Забит Магомедшарипов, Александр Волков, Сергей Павлович, Муслим Салихов, Магомед Анкалаев, Роман Копылов, Сергей Хандожко, Абубакар Нурмагомедов, Рустам Хабилов и другие.