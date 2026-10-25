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Азамат Мурзаканов прокомментировал второе поражение нокаутом подряд в UFC

Азамат Мурзаканов прокомментировал второе поражение нокаутом подряд в UFC
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Седьмой номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Азамат Мурзаканов прокомментировал поражение нокаутом в первом раунде в поединке с бывшим двукратным претендентом на чемпионский титул UFC в категории до 93 кг американцем Домиником Рейесом. Их противостояние состоялось 24 октября в Абу-Даби, ОАЭ, на турнире UFC 333.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Азамат Мурзаканов — Доминик Рейес (W)
24 октября 2026, суббота. 20:35 МСК
Доминик Рейес
Окончено
TKO
Азамат Мурзаканов

«Не так опасно поражение, как опасна боязнь признать своё поражение», — написал Мурзаканов на своей странице в социальной сети Х.

В профессиональном рекорде Азамата Мурзаканова в ММА 16 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и два поражения. В качестве профи Мурзаканов дебютировал в ММА в 2010 году.

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