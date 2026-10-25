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«Я с таким сталкивался. Это определяет чемпионский характер». Пётр Ян поддержал Евлоева

«Я с таким сталкивался. Это определяет чемпионский характер». Пётр Ян поддержал Евлоева
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Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поддержал соотечественника Мовсара Евлоева после того, как тот потерпел поражение техническим нокаутом во втором раунде в поединке с действующим обладателем титула UFC в категории до 66 кг австралийцем Александром Волкановски. Их противостояние состоялось на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Для уроженца Ингушетии это поражение стало первым на профессиональном уровне.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски (W) — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:50 МСК
Александр Волкановски
Окончено
TKO
Мовсар Евлоев

«Мовсару могу сказать: «Это и определяет чемпионский характер, надо действовать». Я сталкивался с этим. И мне тоже говорили: «Может, всё?» Уверен, Мовсар проживёт эту историю и будет действовать», – сказал Ян во время пресс-конференции.

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