«Я с таким сталкивался. Это определяет чемпионский характер». Пётр Ян поддержал Евлоева

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поддержал соотечественника Мовсара Евлоева после того, как тот потерпел поражение техническим нокаутом во втором раунде в поединке с действующим обладателем титула UFC в категории до 66 кг австралийцем Александром Волкановски. Их противостояние состоялось на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Для уроженца Ингушетии это поражение стало первым на профессиональном уровне.

«Мовсару могу сказать: «Это и определяет чемпионский характер, надо действовать». Я сталкивался с этим. И мне тоже говорили: «Может, всё?» Уверен, Мовсар проживёт эту историю и будет действовать», – сказал Ян во время пресс-конференции.