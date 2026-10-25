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Александр Волков оценил свои шансы получить поединок за пояс UFC после победы над Куниевым

Александр Волков оценил свои шансы получить поединок за пояс UFC после победы над Куниевым
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Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков оценил собственные шансы получить поединок за пояс чемпиона UFC после победы единогласным решением судей над соотечественником Ризваном Куниевым. Их поединок состоялся в Абу-Даби, ОАЭ, на турнире UFC 333.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков (W) — Ризван Куниев
24 октября 2026, суббота. 21:40 МСК
Александр Волков
Окончено
UD
Ризван Куниев

— Твой бой с Ризваном Куниевым закончился решением. Сейчас грядёт ещё один большой бой в тяжёлом весе. Это бой Сергея Павловича и Алекса Перейры. Есть ли у тебя ощущение, что если он закончится нокаутом, то Дана [Уайт] посмотрит в их сторону в плане претендентов [на пояс]?
— Я по этому поводу никаких ощущений вообще не испытываю. Но, если Перейра выиграет нокаутом, конечно, ему дадут бой. Очевидно. У него есть звёздная сила, — сказал Волков во время пресс-конференции.

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