Александр Волков оценил свои шансы получить поединок за пояс UFC после победы над Куниевым

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков оценил собственные шансы получить поединок за пояс чемпиона UFC после победы единогласным решением судей над соотечественником Ризваном Куниевым. Их поединок состоялся в Абу-Даби, ОАЭ, на турнире UFC 333.

— Твой бой с Ризваном Куниевым закончился решением. Сейчас грядёт ещё один большой бой в тяжёлом весе. Это бой Сергея Павловича и Алекса Перейры. Есть ли у тебя ощущение, что если он закончится нокаутом, то Дана [Уайт] посмотрит в их сторону в плане претендентов [на пояс]?

— Я по этому поводу никаких ощущений вообще не испытываю. Но, если Перейра выиграет нокаутом, конечно, ему дадут бой. Очевидно. У него есть звёздная сила, — сказал Волков во время пресс-конференции.