«Сильный боец. Многих ребят хороших побеждал». Александр Волков — о Ризване Куниеве

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков высказался насчёт выступления в поединке с соотечественником Ризваном Куниевым, который состоялся на турнире UFC 333 в Абу-Даби и завершился победой Драго единогласным решением судей. Также Волков дал оценку уровню Куниева.

— Ты просил не снимать твои тренировки до боя, потому что была заготовка. Мог бы ты сказать, что готовил? Или дать совет Ризвану Куниеву на будущее? Что бы ты посоветовал поменять ему в своём стиле?

— У меня ничего не получилось. Не было ничего такого сильно специфического, кроме того, что можно было проследить. Условно говоря, движения, стороны, в которые буду двигаться. Меня можно было подловить на этих движениях. Моменты, которые были заготовлены, это были нюансы, которые не хотелось раскрывать. Это были прямые джебы, то, что я и делал. Ничего нового.

Ризвану не хватало джеба — без этого не очень было страшно к нему прижаться. Он меня удивил задним ударом ноги: он мне с разбега приложился серьёзно. Ризван — сильный боец. Он многих ребят хороших побеждал. Но, как я говорил до боя: он сильный, но я — сильнее. Так и прошёл бой, — сказал Волков на пресс-конференции.