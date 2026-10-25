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«Сильный боец. Многих ребят хороших побеждал». Александр Волков — о Ризване Куниеве

«Сильный боец. Многих ребят хороших побеждал». Александр Волков — о Ризване Куниеве
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Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков высказался насчёт выступления в поединке с соотечественником Ризваном Куниевым, который состоялся на турнире UFC 333 в Абу-Даби и завершился победой Драго единогласным решением судей. Также Волков дал оценку уровню Куниева.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков (W) — Ризван Куниев
24 октября 2026, суббота. 21:40 МСК
Александр Волков
Окончено
UD
Ризван Куниев

— Ты просил не снимать твои тренировки до боя, потому что была заготовка. Мог бы ты сказать, что готовил? Или дать совет Ризвану Куниеву на будущее? Что бы ты посоветовал поменять ему в своём стиле?
— У меня ничего не получилось. Не было ничего такого сильно специфического, кроме того, что можно было проследить. Условно говоря, движения, стороны, в которые буду двигаться. Меня можно было подловить на этих движениях. Моменты, которые были заготовлены, это были нюансы, которые не хотелось раскрывать. Это были прямые джебы, то, что я и делал. Ничего нового.

Ризвану не хватало джеба — без этого не очень было страшно к нему прижаться. Он меня удивил задним ударом ноги: он мне с разбега приложился серьёзно. Ризван — сильный боец. Он многих ребят хороших побеждал. Но, как я говорил до боя: он сильный, но я — сильнее. Так и прошёл бой, — сказал Волков на пресс-конференции.

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