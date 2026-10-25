Шон О'Мэлли: удивлён тем, что Пётр Ян не вызвал меня на бой

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли рассказал, что был удивлён тем, что действующий обладатель титула UFC в категории до 61 кг россиянин Пётр Ян не бросил ему вызов с предложением провести реванш после того, как одержал победу единогласным решением судей в поединке с грузином Мерабом Двалишвили. Их противостояние состоялось на турнире UFC 333.

«Я удивлён тем, что Пётр не вызвал меня на бой. Не знаю почему. Следующий мой поединок будет против Петра Яна, мне плевать. Наш реванш станет величайшим и самым масштабным поединком в легчайшем весе в истории UFC», — приводит слова О'Мэлли портал MMA Mania.