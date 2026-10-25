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Менеджер Махачева раскрыл, что в UFC были одно время недовольны выступлениями Ислама

Менеджер Махачева раскрыл, что в UFC были одно время недовольны выступлениями Ислама
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Ризван Магомедов, являющийся менеджером 35-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, раскрыл, что матчмейкеры UFC были недовольны выступлениями его подопечного на старте его карьеры в UFC.

«Ислам Махачев провёл первый бой, хорошо, ярко финишировал. Потом во втором поединке потерпел досадное поражение. В следующих двух боях выигрывал, но немножко сжато дрался, выигрывал решением, был скованным. Не скажу, что это были тревожные звонки, но матчмейкеры говорили: «У него большой потенциал, но он не показывает себя». Не то что угроза [положению Ислама в UFC], но постоянно такой диалог был. И в моменте Ислам раскрылся и начал проходиться по головам», — сказал Магомедов в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

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