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«Эта машина никогда не ломается». Двалишвили заявил, что здоров и скоро вернётся в октагон

«Эта машина никогда не ломается». Двалишвили заявил, что здоров и скоро вернётся в октагон
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Грузинский боец Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшем весе в UFC, сообщил, что готовится вернуться к выступлениям. Спортсмен поблагодарил команду, близких и болельщиков за поддержку после поражения от чемпиона дивизиона россиянина Петра Яна на турнире UFC 333.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян (W) — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 22:55 МСК
Пётр Ян
Окончено
UD
Мераб Двалишвили

«Всем доброго дня! Прежде всего хочу поблагодарить бога — он действительно благословил меня, и я благодарен за это! Также хочу поблагодарить моих секундантов за помощь и преданность делу. Я благодарен своим товарищам по команде и спарринг-партнёрам из Лас-Вегаса, которые всегда приходили на тренировки и помогали мне выкладываться на пределе возможностей.

Отдельное спасибо моей команде, всем ребятам из Нью-Йорка и Лонг-Айленда! Благодарю UFC за то, что организация всегда предоставляет мне такие возможности. И, наконец, спасибо моей семье, друзьям и болельщикам — ваша поддержка и любовь очень много для меня значат!

Не могу дождаться возвращения в клетку, чтобы снова заниматься любимым делом. Я здоров и мотивирован, скоро вернусь! Эта машина никогда не ломается. Скоро увидимся!» — написал Двалишвили в своём аккаунте в социальной сети Х.

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