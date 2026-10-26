«Эта машина никогда не ломается». Двалишвили заявил, что здоров и скоро вернётся в октагон

Грузинский боец Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшем весе в UFC, сообщил, что готовится вернуться к выступлениям. Спортсмен поблагодарил команду, близких и болельщиков за поддержку после поражения от чемпиона дивизиона россиянина Петра Яна на турнире UFC 333.

«Всем доброго дня! Прежде всего хочу поблагодарить бога — он действительно благословил меня, и я благодарен за это! Также хочу поблагодарить моих секундантов за помощь и преданность делу. Я благодарен своим товарищам по команде и спарринг-партнёрам из Лас-Вегаса, которые всегда приходили на тренировки и помогали мне выкладываться на пределе возможностей.

Отдельное спасибо моей команде, всем ребятам из Нью-Йорка и Лонг-Айленда! Благодарю UFC за то, что организация всегда предоставляет мне такие возможности. И, наконец, спасибо моей семье, друзьям и болельщикам — ваша поддержка и любовь очень много для меня значат!

Не могу дождаться возвращения в клетку, чтобы снова заниматься любимым делом. Я здоров и мотивирован, скоро вернусь! Эта машина никогда не ломается. Скоро увидимся!» — написал Двалишвили в своём аккаунте в социальной сети Х.