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«Он не смог отправить меня в нокаут». Перейра высказался о поражении от Сириля Гана

«Он не смог отправить меня в нокаут». Перейра высказался о поражении от Сириля Гана
Комментарии

Экс-чемпион UFC Алекс Перейра прокомментировал своё поражение от француза Сириля Гана техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

«Ган сильно вымотался и не смог отправить меня в нокаут. Бой остановили, а я стоял на ногах, а не лежал на настиле. Ган выглядел так, будто думал: «Не могу в это поверить. Слава богу, что всё закончилось». Было видно, как тяжело он дышал», — приводит слова Перейры Championship Rounds в социальной сети Х.

Перейра также отметил, что, если бы бой судил не Херб Дин, результат поединка мог бы быть иным.

У представителя Бразилии в профессиональном рекорде в ММА 13 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. В качестве профи Алекс дебютировал в смешанных единоборствах в 2015 году. Также Поатан имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и кикбоксингу.

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