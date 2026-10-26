Ильяс Хамзин: сплю и вижу, как попаду в UFC

Чемпион Karate Combat Ильяс Хамзин рассказал о желании выступить в сильнейшем ММА-промоушене мира. По словам Хамзина, его менеджеры советуют ждать, а сам он рассчитывает получить такую возможность после двух защит титула.

— Совсем недавно ты защитил титул чемпиона. Как я слышал, у Karate Combat есть некоторая связь с UFC, они сотрудничают и дружат. Насколько вероятно, что Пётр Ян сможет за тебя попросить? И возможно ли что ты, на финальной стадии своей карьеры, сможешь туда попасть?

— Я знаю, что в UFC ещё и политику поменяли — им нужны страйкеры. Мне сказали выиграть пояс, я уже сделал две защиты. Мои менеджеры говорят, что надо ждать. Я на прицеле. Менеджер сказал, что что-то придумает. Не знаю, ждём, посмотрим. Я уже как бы к этому так отношусь [без напряжения].

— А для тебя эта история насколько важна? Просто как какой-то пунктик?

— Я сплю и вижу, знаешь… Я хочу туда попасть. Просто для себя хочу попробовать. Смотришь бои ребят и понимаешь, что ты тоже можешь с ними конкурировать. Все сомневаются в моей борьбе. Я не борец, но защита от борьбы у меня есть. Поэтому не знаю. Я готов, я хочу, я мечтаю. Посмотрим, как всё сложится, — сказал Хамзин в видео для канала Namys Fighting.