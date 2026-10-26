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Ильяс Хамзин — о Петре Яне: у него сердце воина

Ильяс Хамзин — о Петре Яне: у него сердце воина
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Чемпион Karate Combat Ильяс Хамзин, секундировавший чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, рассказал, что помогло соотечественнику преуспеть в смешанных боевых искусствах.

«Секрет в его характере, в его упорстве и в его самоотдаче. У него сердце воина. Всегда оно было [таким], даже на улице. Кто знает, тот поймёт (улыбается)», — сказал Ильяс в коротком интервью для YouTube-канала Namys Fighting.

На турнире UFC 333, который прошёл в субботу, 24 октября, в Абу-Даби (ОАЭ), россиянин Пётр Ян защитил титул чемпиона в легчайшем весе, победив грузина Мераба Двалишвили единогласным решением судей.

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