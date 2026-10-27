Перейра: Павлович может включить пулемёт, но я готовлюсь к этому

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра высказался о предстоящем поединке с россиянином Сергеем Павловичем, который состоится 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе (США).

«Он может подумать: «Я включу пулемёт и нокаутирую этого парня». Не знаю, как всё сложится, он может включить пулемёт, а если не получится попасть, он может попытаться бороться со мной, чтобы измотать. Но я готовлюсь к этому, я воодушевлён тренировками и всем, что мы делаем с командой», — сказал Перейра в подкасте Podcast Connect Cast.

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