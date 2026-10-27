Масвидаль: не уверен, что Ян и Двалишвили останутся прежними после своих боёв

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль высказался о трилогии в легчайшем весе (до 61 кг) между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

«Мне кажется, что они многое забрали друг у друга. Не уверен, что они останутся прежними после… Но, чёрт возьми, я бы хотел увидеть это ещё раз (смеётся).

Они не отдают и дюйма преимущества друг другу. Оба в своём мастерстве настолько впереди остальных… То, что мы увидели в этом бою [на UFC 333], впечатляет», — сказал Масвидаль в программе Deep Waters.

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