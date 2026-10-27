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«Это действительно впечатляет». Порье объяснил, чем удивил его Пётр Ян на UFC 333

«Это действительно впечатляет». Порье объяснил, чем удивил его Пётр Ян на UFC 333
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Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье прокомментировал победу действующего обладателя титула в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Петра Яна в третьем бою с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Что действительно впечатляет меня, это… дисциплина Яна, чуваки. Его собранность. Очень тяжело оставаться дисциплинированным в таких боях и не ввязаться в драку, ничего не упустить из виду. Он был сосредоточен каждую секунду каждого раунда», — сказал Порье в программе Deep Waters.

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