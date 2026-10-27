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«Этот удар уронил бы 80% бойцов». Масвидаль — о ключевом моменте в бою Яна и Двалишвили

«Этот удар уронил бы 80% бойцов». Масвидаль — о ключевом моменте в бою Яна и Двалишвили
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Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль прокомментировал ключевой момент в третьем бою россиянина Петра Яна и грузина Мераба Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, в третьем раунде Ян потряс соперника ударом ногой в корпус, вынудив его отступать.

«Мёраб невероятно жёсткий. Это удар уронил бы 80% бойцов. Потому что он его не увидел», — сказал Масвидаль в программе Deep Waters.

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье объяснил, чем удивил его Пётр Ян в бою с Двалишвили на UFC 333.

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