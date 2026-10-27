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«Мераб выигрывал». Экс-чемпион UFC назвал переломный момент в бою Яна и Двалишвили

«Мераб выигрывал». Экс-чемпион UFC назвал переломный момент в бою Яна и Двалишвили
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Бывший чемпион UFC американец Крис Уайдман прокомментировал победу действующего обладателя титула в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Петра Яна в третьем бою с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мераб выигрывал третий раунд до удара [ногой] по корпусу. Он выигрывал третий раунд, сто процентов. Нужно пересмотреть, но, я уверен, большинство скажет, что он выигрывал до того, как пропустил удар по корпусу. Да, первый и второй раунд выиграл Мераб, четвёртый и пятый – Ян. Всё сводится к третьему раунду», — сказал Уайдман в программе Deep Waters.

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