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Дастин Порье ответил, сдался ли Евлоев в бою с Волкановски

Дастин Порье ответил, сдался ли Евлоев в бою с Волкановски
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Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье прокомментировал поражение россиянина Мовсара Евлоева в поединке за титул в полулёгком весе (до 65 кг) с австралийцем Александром Волкановски, состоявшемся на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Вопрос, который задаёт много фанатов: как сильно он был потрясён, он сдался? Этот парень мой одноклубник, я его знаю, он дисциплинирован и предан делу, и он бы не сдался. Поэтому мне интересно, как сильно он был потрясён, когда оказался на земле и перекрылся. Если бы он был в порядке, он бы себя так не повёл, он бы спасался, пытался выжить, показывал бы рефери, что всё ещё в бою. Он должен был быть потрясён. Я не думаю, что он сдался», — сказал Порье в программе Deep Waters.

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