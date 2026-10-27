О’Мэлли: не суйтесь в UFC, если хотите много заработать

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о проблеме заработка в смешанных единоборствах.

«Вы не заработаете много денег, так что не суйтесь. Не пытайтесь попасть в UFC. Если вы хотите оказаться в UFC и стать самым богатым человеком в мире… Этого не произойдёт.

Все парни прекрасно знают, что бойцам платят не так уж и хорошо. Если вы решили посвятить себя этому, не нужно жаловаться. Конечно, отстойно чувствовать, что вы заслуживаете большего», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Ранее О'Мэлли высказался о возможном реванше с Яном.

Материалы по теме О’Мэлли: даже если UFC объявит о бое Яна и Ядонга, я подерусь с Петром следующим

Шон О’Мэлли обратился к Петру Яну перед возможным реваншем: