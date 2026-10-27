Мэтт Браун раскритиковал UFC за ввод временного чемпионства после отказа Махачева драться

45-летний прославленный боец MMA Мэтт Браун раскритиковал решение UFC ввести временный титул в полусреднем весе из-за отказа Ислама Махачева провести поединок в январе.

«Меня удивило, что Ислам так поступил. Я просто думал, что он примет бой и пойдёт готовиться. Я не думал, что он влезет в политику, кому нужно победить кого, но ввести временный титул? Он дрался два месяца назад? Два месяца назад. Нам не нужно это делать. Временный титул ничего не будет значить.

Это потрясающий бой — Моралес против Пратеса, но вы убираете претендента. Я бы предпочёл увидеть, как Ислам дерётся с ними обоими. Может, это не то, что Ислам хочет делать. Я думаю, он заслужил своё место там, и, если это то, что он хочет делать, я думаю, вам просто стоит это принять. Тебе нужно с кем-то драться. С кем ты хочешь драться? Последнее, что мне нравится во всём этом — это ******* временный титул.

Этим UFC пытается ударить Ислама? Вот как это ощущается. Это вызывает отвращение к конкретной ситуации. Мы можем весь день говорить о том, как мы не любим временные титулы, и особенно когда парень просто говорит: «Я не хочу драться с этим парнем в это время», — приводит слова Брауна MMA Fighting.