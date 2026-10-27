Тренер Конора Макгрегора высказался о продолжении карьеры бойца после травмы

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC Конорa Макгрегора, не исключил, что ирландец вернётся к выступлениям после восстановления от травмы, полученной в поединке с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в июле.

«Он говорит, что вернётся к боям. Думаю, я просто слишком давно его знаю. Мы знакомы уже 22 года, и за это время я видел, как он множество раз делал то, что казалось невозможным. И он раз за разом доказывал, что способен на это. Поэтому, если он говорит, что вернётся, я не собираюсь в нём сомневаться.

Посмотрим. Думаю, он сможет вернуться к тренировкам по смешанным единоборствам не раньше следующего года. Сейчас он проходит реабилитацию, но уже вернулся к тренировкам. На мой взгляд, он выглядит довольно хорошо и вполне уверенно двигается.

Я просто не знаю, готов ли он окончательно отказаться от соревнований. Как именно будет выглядеть его возвращение? Не знаю», — сказал Кавана в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.