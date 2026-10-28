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Мераб Двалишвили предложил Петру Яну вступить в «круг друзей»

Мераб Двалишвили предложил Петру Яну вступить в «круг друзей»
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили опубликовал в социальных сетях шуточную схему с участием чемпиона организации Петра Яна, а также бойцов Шона О’Мэлли и Алджамейна Стерлинга.

Фото: UFC

На изображении О’Мэлли, Стерлинг и Двалишвили объединены зелёным кругом с подписью «Друзья». Красные стрелки показывают цепочку побед: Ян победил Двалишвили, Двалишвили победил О’Мэлли, О’Мэлли — Стерлинга, а Стерлинг — Яна. Сам россиянин находится за пределами круга, рядом с ним стоит отметка «Не друг» (по отношению к Мерабу).

«Пётр Ян, присоединяйся к кругу!» — гласит надпись на изображении.

Поединок Петра и Мераба прошёл на турнире UFC 333 24 октября в Абу-Даби, став соглавным событием вечера. Пётр одержал победу единогласным судейским решением, защитив свой титул.

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